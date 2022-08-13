Задержанных в Эстонии журналистов из РФ отпустили, но запретили въезд в Евросоюз

Корреспонденту и оператору "Известий", которые были задержаны в Эстонии, аннулировали визы и запретили въезд в страны Евросоюза на три года. Согласно информации, россиян отпустили и они уже направляются на границу.

По данным издания, корреспонденты направились в Эстонию, чтобы снять сюжеты о запрете выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника.

"Задержанным в Эстонии журналистам "Известий" аннулировали визы. Также им запретили въезд в страны ЕС на три года. Виза признана недействительной, принятой на основании следующих причин: условия и цель предполагаемого наблюдения не были распознаны", — пишут "Известия" со ссылкой на документ.

По какой причине журналистов задержала полиция и какие обвинения предъявила, пока неизвестно.