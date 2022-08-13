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Пушков: ЕС плевать на обстрелы ЗАЭС — "Не страшно получить второй Чернобыль?"

Политика

Евросоюз и США абсолютно не интересуют удары украинской стороны по Запорожской АЭС, заявил сенатор Алексей Пушков. По словам политика, такая реакция вызывает "недоумение", так как на карту поставлена безопасность Европы.

Как подчеркнул Пушков, лидерам ЕС и Запада просто "плевать" на происходящее.

"США далеко, им наплевать, но отношение Европы к украинским обстрелам Запорожской АЭС вызывает полное недоумение. Не страшно получить второй Чернобыль?", — задался вопросом сенатор.

Ранее Pravda. Ru цитировала представителей администрации Запорожской области, которые заявили, что в случае попадания снарядов ВСУ в определённые зоны ЗАЭС, то для всего живого в радиусе 130 километров всё закончится "плачевно".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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