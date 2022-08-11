IT-эксперт: Технологии полностью готовы для онлайн-голосования без регистрации

В этом году правила участия в голосовании на муниципальных выборах при помощи системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) изменились. Если раньше требовалась предварительная регистрация с заблаговременной подачей заявления, то сейчас используют электронные списки избирателей. Как это будет работать, рассказал руководитель группы компаний DZ Systems, IT-эксперт Дмитрий Завалишин.

Москвичи опробовали формат дистанционного голосования три года назад на выборах в Мосгордуму. В прошлом году на выборах в Госдуму таким образом проголосовали 2 миллиона горожан, а в этом году ДЭГ решили усовершенствовать и отменить предварительную запись, чтобы ещё повысить популярность волеизъявления в режиме онлайн.

"Раньше схема дистанционного голосования была сложновата, и уже тогда мне казалось, что необходимость заранее записываться на него была избыточной", — отметил эксперт.

Cейчас для участия в онлайн-голосовании достаточно завести полную учётную запись на mos. ru. Далее все данные об избирателях автоматически уйдут в единые базы, которые также будут доступны членам избирательной комиссии на участках.

"Такой механизм снижает затраты на подсчёт голосов, внесение и изменение данных. Мы давно живём в мире, в котором онлайн следует делать всё, что в онлайне сделать возможно", — заключил эксперт.

Напомним, выборы муниципальных депутатов пройдут с 9 по 11 сентября в 125 районах Москвы. Как проголосовать онлайн, смотрите здесь.