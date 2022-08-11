В Латвии призвали запретить работу "Дождя"* и выгнать сотрудников телеканала

У телеканала "Дождь"*, который ныне работает в Латвии, возникли проблемы. Тамошний деятель искусств — театральный режиссёр Алвис Херманис — обвинил телеканал в "русском шовинизме".

Поводом для недовольства стало интервью телеканалу мэра Риги Мартиньша Стакиса.

Посмотрев интервью, Херманис пришёл к выводу, что это "не журналистика, а жестокая политическая манипуляция, которая абсолютно не в интересах Латвии".

"Я уже не говорю об элементарной вежливости по отношению к стране, приютившей их. Это уже очень опасно. Создается впечатление, что их цель — разрушить нашу страну изнутри. Возможно, они делают это неосознанно, и это тот же старый русский шовинизм. Но это не меняет результата", — написал Херманис в Facebook**.

Он "очень рекомендует" органам безопасности Латвии отменить разрешения работу и проживание в стране. Причём, по его словам, чем скорее, тем лучше.

Это далеко не первый выпад в адрес так называемых хороших русских, которые осели в Латвии. Ранее депутат сейма Латвии Эдвин Шноре назвал "абсолютной близорукостью" проживание в стране "хороших русских".

Так он отреагировал на интервью адвоката Елены Лукьяновой, которая пожаловалась на то, что власти Латвии не поддерживают созданный ею "Свободный университет. Депутата вывел из себя тот факт, что Лукьянова говорила на русском.

При этом, надо отметить, что она проживает в Латвии с 2010 года. Но как видим, в Латвии выходцев из России видеть не хотят, как бы кто из них не клялся в том, что является оппозицией.

Напомним, сейм Латвии объявил Россию государством — спонсором терроризма. И кроме того, власти страны собираются установить особый порядок присутствия в стране российских граждан.

Соответственно, России стоит определить, как свести к минимуму отношения с этим государством, политики которого уже не считают нужным скрывать неонацистские взгляды. А вообще, полностью прекратить какие-либо отношения с Латвией.

* Телеканал "Дождь" признан Минюстом РФ иноагентом

** Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией