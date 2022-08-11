Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
IT-эксперт: Технологии полностью готовы для онлайн-голосования без регистрации
Сладков требует прекратить передавать в Москву “лживые доклады”
Межевич: Россия может полностью отказаться от хозяйственных связей с Европой
Упавшего в отстойник лося в Удмуртии вытащили с помощью экскаватора
Defence24: финские мины могут заблокировать проход кораблей ВМФ РФ в Петербург
Американские историки предупредили Байдена о риске гражданской войны
Хатылев: у России появилось новое оружие против американских РСЗО HIMARS
Политолог Рэнкас рассказал, откуда Польше ждать угрозы: не из России
Безработный Ургант пожаловался публике: "Время-то идёт, как быть, куда податься"

В Латвии призвали запретить работу "Дождя"* и выгнать сотрудников телеканала

Политика

У телеканала "Дождь"*, который ныне работает в Латвии, возникли проблемы. Тамошний деятель искусств — театральный режиссёр Алвис Херманис — обвинил телеканал в "русском шовинизме".

В Латвии призвали запретить работу "Дождя"* и выгнать сотрудников телеканала

Поводом для недовольства стало интервью телеканалу мэра Риги Мартиньша Стакиса.

Посмотрев интервью, Херманис пришёл к выводу, что это "не журналистика, а жестокая политическая манипуляция, которая абсолютно не в интересах Латвии".

"Я уже не говорю об элементарной вежливости по отношению к стране, приютившей их. Это уже очень опасно. Создается впечатление, что их цель — разрушить нашу страну изнутри. Возможно, они делают это неосознанно, и это тот же старый русский шовинизм. Но это не меняет результата", — написал Херманис в Facebook**.

Он "очень рекомендует" органам безопасности Латвии отменить разрешения работу и проживание в стране. Причём, по его словам, чем скорее, тем лучше.

Это далеко не первый выпад в адрес так называемых хороших русских, которые осели в Латвии. Ранее депутат сейма Латвии Эдвин Шноре назвал "абсолютной близорукостью" проживание в стране "хороших русских".

Так он отреагировал на интервью адвоката Елены Лукьяновой, которая пожаловалась на то, что власти Латвии не поддерживают созданный ею "Свободный университет. Депутата вывел из себя тот факт, что Лукьянова говорила на русском.

При этом, надо отметить, что она проживает в Латвии с 2010 года. Но как видим, в Латвии выходцев из России видеть не хотят, как бы кто из них не клялся в том, что является оппозицией.

Напомним, сейм Латвии объявил Россию государством — спонсором терроризма. И кроме того, власти страны собираются установить особый порядок присутствия в стране российских граждан.

Соответственно, России стоит определить, как свести к минимуму отношения с этим государством, политики которого уже не считают нужным скрывать неонацистские взгляды. А вообще, полностью прекратить какие-либо отношения с Латвией.

* Телеканал "Дождь" признан Минюстом РФ иноагентом

** Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Куликов, Куратор: Олег Артюков
Популярное
Силовые структуры
СМИ сообщают о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем

Белорусские СМИ вечером, 10 августа сообщили о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем.

СМИ сообщают о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем
Норин: даже анонсы контрнаступления ВСУ доставляют российской армии проблемы
Силовые структуры
Норин: даже анонсы контрнаступления ВСУ доставляют российской армии проблемы
Силовые структуры
Американские наёмники ВСУ: наши товарищи погибли, а украинцы разграбили их трупы
Силовые структуры
Армия РФ нанесла массированные удары по объектам ВСУ в Николаевской области
Любовь Степушова Идея запрета россиянам на шенген набирает всё больше сторонников Любовь Степушова Александр Артамонов Морская блокада Тайваня зависит только от желания КНР Александр Артамонов Ольга Лебедева Тихановская создала "правительство в изгнании" Ольга Лебедева
Силовые структуры
ВСУ: ситуация в Артёмовске критическая, украинская пехота "гибнет пачками"
Мир. Новости мира
Зеленский высказался после новостей о взрывах в Крыму: Формула освобождения
В городах Украины гремят взрывы, в Новой Каховке работает ПВО
Силовые структуры
В городах Украины гремят взрывы, в Новой Каховке работает ПВО
Последние материалы
РФ отказала Украине в установлении дипотношений через Швейцарию
Безработный Ургант пожаловался публике: "Время-то идёт, как быть, куда податься"
Прозоров: у Киева две армии — пушечное мясо и подготовленная Западом "спецура"
Генерал ВВС Попов о тактике российской авиации на Украине: "Свободная охота"
Шурыгин: причиной взрывов на аэродроме в Крыму могла быть диверсия
Садальский о признании Латвией РФ спонсором терроризма: "А мы им газ за это"
Арестович: провалы российской армии на Украине гарантированы
Bloomberg: куда ни глянь, Путин побеждает на всех энергорынках
Марочко: ситуация в Артёмовске, Соледаре и Северске внушает оптимизм
Вассерман: референдум на освобождённых территориях может пройти в декабре-январе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников