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Вассерман: референдум на освобождённых территориях может пройти в декабре-январе

Политика

Референдумы по присоединению к России освобождённых территорий Украины и Народных Республик Донбасса могут пройти в декабре-январе месяце. Об этом заявил депутат Госдумы, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя Pravda.Ru заявление главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого о возможной дате проведения референдума 11 сентября.

Вассерман: референдум на освобождённых территориях может пройти в декабре-январе

"С моей точки зрения, не произойдет ничего страшного, если референдум во всех регионах, контролируемых сейчас террористической организацией Украина, пройдет после ее полной ликвидации. То есть где-то, по приблизительным оценкам, в пределах с декабря по январь вот этот референдум", — отметил он.

По мнению депутата ГД, в освобождённой части Запорожской, Херсонской областей, а также ЛДНР крайне сложная ситуация с точки зрения управления, добавив, что после вхождения территорий в состав РФ законы и подзаконные акты России окажутся неработоспособными в условиях восстановления.

"Имеет смысл пока вести там работу в режиме временной военно-гражданской администрации Запорожской области и, кстати, Херсонской, где обстановка, конечно, далеко не такая страшная, но тоже есть проблемы. И в освобожденных частях Донецкой и Луганской Народных Республик оставить пока действия законов этих Республик, выработанных как раз в условиях боевых действий и устранения их последствий", — предположил собеседник Pravda.Ru.

Что касается дальнейшей судьбы спецоперации после проведения референдума, то, по словам Вассермана, она продолжится до полной демилитаризации и денацификации Украины, как и заявлялось в её начале.

"А поскольку денацификация, в принципе, несовместима с существованием самостоятельной Украины, ибо самостоятельность Украины оправдывается только старой польской фальшивкой "Украина — не Россия", и ничем больше, то понятно, что дело не ограничится проведением референдума на уже освобожденных территориях, что освобождать надо всю территорию, пока называемую Украина", — заключил он.

Ранее сообщалось, что Запорожье хочет провести референдум в российский единый день голосования 11 сентября.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Олег Артюков
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