Вассерман: референдум на освобождённых территориях может пройти в декабре-январе

Референдумы по присоединению к России освобождённых территорий Украины и Народных Республик Донбасса могут пройти в декабре-январе месяце. Об этом заявил депутат Госдумы, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя Pravda.Ru заявление главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого о возможной дате проведения референдума 11 сентября.

"С моей точки зрения, не произойдет ничего страшного, если референдум во всех регионах, контролируемых сейчас террористической организацией Украина, пройдет после ее полной ликвидации. То есть где-то, по приблизительным оценкам, в пределах с декабря по январь вот этот референдум", — отметил он.

По мнению депутата ГД, в освобождённой части Запорожской, Херсонской областей, а также ЛДНР крайне сложная ситуация с точки зрения управления, добавив, что после вхождения территорий в состав РФ законы и подзаконные акты России окажутся неработоспособными в условиях восстановления.

"Имеет смысл пока вести там работу в режиме временной военно-гражданской администрации Запорожской области и, кстати, Херсонской, где обстановка, конечно, далеко не такая страшная, но тоже есть проблемы. И в освобожденных частях Донецкой и Луганской Народных Республик оставить пока действия законов этих Республик, выработанных как раз в условиях боевых действий и устранения их последствий", — предположил собеседник Pravda.Ru.

Что касается дальнейшей судьбы спецоперации после проведения референдума, то, по словам Вассермана, она продолжится до полной демилитаризации и денацификации Украины, как и заявлялось в её начале.

"А поскольку денацификация, в принципе, несовместима с существованием самостоятельной Украины, ибо самостоятельность Украины оправдывается только старой польской фальшивкой "Украина — не Россия", и ничем больше, то понятно, что дело не ограничится проведением референдума на уже освобожденных территориях, что освобождать надо всю территорию, пока называемую Украина", — заключил он.

Ранее сообщалось, что Запорожье хочет провести референдум в российский единый день голосования 11 сентября.