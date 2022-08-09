Песков: завод турецких беспилотников на Украине будет уничтожен

Затеваемое строительство на Украине завода по производству беспилотников "Байрактар" и запчастей для них, анонсированное послом Незалежной в Турции, дело безнадёжное, поскольку предприятие будет в обязательном порядке уничтожено в рамках СВО.

Такой вывод следует из комментария спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Напомним, на минувшей неделе Василий Бодрар сообщил, что правительство Украины направило в Верховную Раду на утверждение украинско-турецкое соглашение о строительстве завода.

По словам Пескова, предприятие, которое будет производить военную технику — беспилотники "Байрактар" — "подпадёт под тему демилитаризации".