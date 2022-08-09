В ГД предложили объединить государства "по образу СССР" для сдерживания НАТО

Суверенным государствам нужно создать добровольный объединение стран по образу СССР, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По мнению политика, такой альянс позволит сдержать НАТО.

Как подчеркнул парламентарий, Советскому Союзу успешно удавалось сдерживать агрессию Североатлантического альянса.

"Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии. Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР", — пояснил Шеремет РИА Новости

По словам политика, именно после распада СССР, американцы начали вмешиваться в политику других стран, организовывать революции и госперевороты.