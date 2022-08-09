Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Разведка Британии: ВС РФ не хватает пехоты для быстрого продвижения
Вашингтон лихорадочно ищет замену президенту Зеленскому
Украинская армия переходит на "бандеромобили" из-за нехватки тяжёлой техники
ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Константиновке и Николаеве
EADaily: Донецк завален "лепестками", в Волновахе уцелело одно здание
Подоляка: цель "зерновой сделки" — вывод иностранных судов из портов Украины
Володин: свыше 70 процентов иностранных компаний не закрыли бизнес в РФ
Андрей Богдан: Зеленский не врёт, он играет, ему похлопали — он счастлив
Эксперт Евсеев: ВСУ жертвуют личным составом, пытаясь наступать на юге

В ГД предложили объединить государства "по образу СССР" для сдерживания НАТО

Политика

Суверенным государствам нужно создать добровольный объединение стран по образу СССР, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По мнению политика, такой альянс позволит сдержать НАТО.

Как подчеркнул парламентарий, Советскому Союзу успешно удавалось сдерживать агрессию Североатлантического альянса.

"Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии. Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР", — пояснил Шеремет РИА Новости

По словам политика, именно после распада СССР, американцы начали вмешиваться в политику других стран, организовывать революции и госперевороты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Популярное
Мир. Новости мира
Рожин: в Киеве обсуждают британский план удара по Крымскому мосту

На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.

Рожин: в Киеве обсуждают британский план удара по Крымскому мосту
Украина собрала миллионную армию под Харьковом для вторжения в РФ
Силовые структуры
Украина собрала миллионную армию под Харьковом для вторжения в РФ
Политика. Новости и аналитика
Sohu: Лондон запустил процесс, который приведёт к отмене антироссийских санкций
Мир. Новости мира
Зеленский и Макрон стали звёздами гей-парада в Амстердаме
Любовь Степушова Казахстан не оправился от попытки госпереворота и идёт по пути Украины Любовь Степушова Александр Артамонов Военный эксперт проанализировал поставки западного оружия на Украину Александр Артамонов Ярас Валюкенас Человеческое сообщество в депрессии. Как вновь закрыть врата ада? Ярас Валюкенас
Экономика и бизнес
Baijiahao: Германию ждёт сюрприз при попытке запуска "Северного потока-2"
Силовые структуры
Командование ВВС Украины жалуется на применение Россией ракет Х-47М "Кинжал"
Руденко: дуэль между двумя группами спецназа закончилась не в пользу ВСУ
Силовые структуры
Руденко: дуэль между двумя группами спецназа закончилась не в пользу ВСУ
Последние материалы
Володин: свыше 70 процентов иностранных компаний не закрыли бизнес в РФ
Андрей Богдан: Зеленский не врёт, он играет, ему похлопали — он счастлив
Эксперт Евсеев: ВСУ жертвуют личным составом, пытаясь наступать на юге
Эксперт указал на провалы стратегии развития метро в Петербурге
В ГД предложили объединить государства "по образу СССР" для сдерживания НАТО
Баширов: обстрел Запорожской АЭС — повод для ввода войск НАТО
Евсеев о действиях киевской власти: "Обезьяна с гранатой"
Армия РФ нанесла удары "Искандерами" по целям в Харьковской области
Le Figaro: "энергетическая бомба" Путина уничтожит экономику Германии и ЕС
Глава нацбезопасности Польши: ближайшие два месяца на Украине будут решающими
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников