В Госдуме прорекли вхождение Киева в состав России через год

Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов заявил, что через год в состав России может попроситься Киев и область. По мнению парламентария, на территории столицы немало жителей, которые бы хотели интеграции с РФ.

Как подчеркнул депутат, если киевляне обратятся с такой просьбой, то Москва непременно её рассмотрит.

"Через год, возможно, Киев будем принимать в состав России. Если попросится! Возможность такую предоставим! Это будет выбор людей, проживающих сегодня на Украине. Думаю, желающих будет много", — пояснил парламентарий в беседе с РИА Новости.

Ранее власти Запорожской области подписали распоряжение о проведение референдума по вопросу интеграции региона в состав Российской Федерации.