Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов заявил, что через год в состав России может попроситься Киев и область. По мнению парламентария, на территории столицы немало жителей, которые бы хотели интеграции с РФ.
Как подчеркнул депутат, если киевляне обратятся с такой просьбой, то Москва непременно её рассмотрит.
"Через год, возможно, Киев будем принимать в состав России. Если попросится! Возможность такую предоставим! Это будет выбор людей, проживающих сегодня на Украине. Думаю, желающих будет много", — пояснил парламентарий в беседе с РИА Новости.
Ранее власти Запорожской области подписали распоряжение о проведение референдума по вопросу интеграции региона в состав Российской Федерации.
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