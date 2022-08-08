Россия приостанавливает допуск инспекторов США на ядерные военные объекты

Москва проинформировала Вашингтон о "временном выходе” из режима инспекций в соответствии с договором о ядерном разоружении (ДСНВ), сообщил сегодня российский МИД.

Ссылаясь на положения договора об "исключительных обстоятельствах”, внешнеполитическое ведомство заявило, что западные санкции помешали российским инспекторам выполнять свои обязанности, тем самым предоставляя их американским коллегам "несправедливое преимущество".

Аргументируя своё решение, Москва сослалась на "антироссийские односторонние ограничительные меры”, введенные США и их союзниками, такие как визовые ограничения для российских инспекторов и запрет на полеты российских самолетов в воздушном пространстве США и ЕС:

"Эти ограничения фактически делают российские инспекции в соответствии с договором невозможными, в то время как американцы не испытывают таких трудностей. Российская Федерация сейчас вынуждена прибегнуть к этой мере в результате настойчивого стремления Вашингтона неявно добиться возобновления инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают односторонние преимущества для Соединенных Штатов и фактически лишают Российскую Федерацию права проводить инспекции на ядерных военных объектах США, — заявили в МИД. — Как только принцип паритета и равенства будет восстановлен, инспекции возобновятся".