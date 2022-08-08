Политолог о референдуме в Запорожье: он не произойдёт завтра — нужно время

Политолог, директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант прокомментировал Pravda.Ru решение главы Запорожской области Евгения Балицкого провести референдум по вступлению региона в состав РФ.

"Я думаю, что референдум будет проведён тогда, когда большая часть региона в плане безопасности будет находиться под контролем России, и можно будет пресечь любые агрессивные действия Украины. Если это произойдёт, то можно приступать к подготовке референдума. Сейчас же это заявление выглядит больше политическим, его адресатом является население Запорожской области, которое нужно успокоить, внушить людям уверенность, что Россия не собирается уходить", — заявил Дзермант.

По словам политолога, вторым адресатом является Киев, которому нужно показать, что его поведение не приведёт ни к чему, кроме выдвижения ещё более жёстких требований со стороны России.

"Киевский режим должен понимать, что никакие уловки и переговоры не приведут к тому, что Россия откажется от занимаемых территорий. Это больше политико-информационный шаг, который призван показывать намерения. Но пока не стоит ожидать, что это произойдет завтра. Всё-таки нужно время. Пока ситуация на фронте не прояснилась окончательно, и мы не знаем, где остановится российская армия. Поэтому вопрос о том, что будет с Запорожьем, находится в ведении военных", — отметил собеседник издания.

По его мнению, слова Балицкого о референдуме так или иначе согласованы с Москвой.

"Я сомневаюсь, что это всё делается исключительно из местных соображений. Думаю, что руководство России в курсе и приветствует эти шаги", — добавил Дзермант.

В понедельник, 8 августа глава Запорожской области поручил региональному Избиркому проработать вопрос о проведении референдума по воссоединении с Россией.