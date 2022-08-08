Sohu: Лондон запустил процесс, который приведёт к отмене антироссийских санкций

Лондон начал процесс, который приведёт к отмене всех санкций против России.

Об этом сообщает "ПолитРоссия" со ссылкой на китайское издание Sohu.

По словам автора, Запад начал осознавать опасность этих ограничений. Отсутствие российских ресурсов, растущая инфляция и наступающая зима и ранее вызывали опасения у лидеров ЕС.

"А теперь ситуация изменилась. Европа находится в глубоком экономическом кризисе и не может из него выбраться. Все, что она может сделать, это наблюдать, как РФ становится все сильнее и сильнее”, — подчёркивает издание.

Одной из первых может сдаться Британия, отмечают аналитики. На днях стало известно, что Соединённое Королевство ослабило ограничения для России в области авиастрахования и планирует снять вето на страхование нефти. А страны Европы скоро начнут следовать этому примеру.

"Британия, похоже, встала на путь отмены всех антироссийских санкций. После этого всё больше и больше евростран будут объявлять о снятии некоторых ограничений в отношении России, создавая волну компромиссов”, — почёркивает Sohu.

Также отмечается, что ФРГ уже пытается сблизиться с Кремлём из-за нехватки газа, который сейчас поставляется по "Северному потоку — 1”. Берлин уже часто задерживает поставки оружия для ВСУ и предупреждает, что у Германии для Киева заканчиваются ресурсы.