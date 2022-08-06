Володин: 6 и 9 августа должны стать днями покаяния Вашингтона

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что два дня в августе должны стать временем для покаяния Вашингтона. Речь идёт о 6 и 9 августа, в 1945 году США ударили атомными бомбами по Хиросиме, а после по Нагасаки.

"6 и 9 августа должны стать днями покаяния Вашингтона перед человечеством за преступления, совершённые в отношении мирных граждан", — заявил политик. — На протяжении всей своей истории они основывали политику на колониальных принципах: разоряли, убивали, жили за счёт других стран".

Как подчеркнул Володин, после Хиросимы и Нагасаки, военные США загубили тысячи мирных жителей:

Кореи,

Вьетнама,

Югославии,

Афганистана,

Ирака,

Ливии,

Сирии,

Украины.