Сенатор Клишас: Украина стала небезопасна для транзита российского газа

Украина перестала быть безопасной страной для транзита российского газа, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По словам политика, ситуация обострилась после решения Киева о конфискации активов РФ.

"После конфискации российской собственности на Украине, о которой объявил глава неонацистского режима Зеленский, эта страна больше не может считаться страной, безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей", — пояснил политик.

Ранее в Киеве заявили, что кабмин утвердил указ президента Украины Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на территории Незалежной. Речь идёт о более 900 объектах, доходы от продажи которых, пойдут на нужды ВСУ и "восстановление" страны.