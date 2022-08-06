Украина перестала быть безопасной страной для транзита российского газа, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
По словам политика, ситуация обострилась после решения Киева о конфискации активов РФ.
"После конфискации российской собственности на Украине, о которой объявил глава неонацистского режима Зеленский, эта страна больше не может считаться страной, безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей", — пояснил политик.
Ранее в Киеве заявили, что кабмин утвердил указ президента Украины Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на территории Незалежной. Речь идёт о более 900 объектах, доходы от продажи которых, пойдут на нужды ВСУ и "восстановление" страны.
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