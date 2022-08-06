Полянский: Россия и Украина далеки от дипломатических переговоров по СВО

Россия и Украина далеки от дипломатических переговоров по спецоперации в Незалежной, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Как подчеркнул представитель в организации, Киев не подаёт сигналов о том, что готов серьёзно подойти к процессу.

По словам Полянского, Киев выдвигает те или иные требования, но они не могут быть рассмотрены на полном серьёзе в ходе переговоров.

"Украина не подаёт нам каких-либо сигналов о наличии у неё ответственной позиции. У них есть какие-то требования, которые не могут быть положены на стол в ходе серьёзных переговоров. Поэтому мы все ещё далеки", — пояснил Полянский в эфире The Dive.

Как подчеркнул первый зампостпреда, из-за отсутствия реальных партнёров для переговоров, спецоперация продолжается. Кроме того, требования Киева в контексте вывода российских сил с освобождённых территорий Украины, таких как Крым и Донбасс, Полянский назвал "смешными".