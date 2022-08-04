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Россия разрешит находиться на Севморпути только одному иностранному кораблю

Политика

Правительство внесло в Госдуму законопроект о разрешительном порядке следования иностранных военных кораблей и других государственных судов по трассам Северного морского пути.

Россия разрешит находиться на Севморпути только одному иностранному кораблю

В соответствии с законопроектом, во внутренних морских водах в акватории Севморпути может находиться не более одного иностранного военного корабля или другого государственного судна без цели захода в морской порт, военно-морскую базу или пункт базирования военных кораблей, если иное не предусмотрено специальным решением правительства.

Государство, под флагом которого идёт военный корабль или судно, должно будет подавать запрос по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемой даты прохода.

При этом иностранные подводные лодки и другие подводные транспортные средства должны следовать на поверхности и под своим флагом.

Стоит отметить, что это только одна, небольшая часть, касающаяся Севморпути. План развития Северного морского пути рассчитан до 2035 года, в него вошло свыше 150 мероприятий.

Их можно разделить на три направления: создание объектов инфраструктуры, строительство судов и формирование спутниковой группировки. Общий объём финансирования составит 1,8 трлн рублей.

Однако тема прохода иностранных судов по Севморпути тоже важна. Тем более, когда речь идёт о военных кораблях.

Стоит отметить, США считают, что Северный морской путь должен быть транспортной артерией, открытой для всего мирового сообщества. Заявлено об этом было неоднократно и на самых разных уровнях.

Остаётся открытым вопрос, можно ли будет каким-то образом согласовать столь разные взгляды на Северный морской путь. С учётом того, что отношения между двумя странами фактически на нуле, сомнительно, что это произойдёт в обозримом будущем.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Олег Артюков
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