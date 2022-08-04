Артисты и прочая "богема" не поддержавшие спецоперацию России, должны публично покаяться и съездить в командировку в Донбасс.
Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Кузнецов.
"Если человек готов публично изменить свою позицию, поддержать жителей Донбасса, наши вооруженные силы, то чтобы он ни говорил в прошлом, наш народ готов простить и принять. Мы не должны уподобляться западной репрессивной машине, культуре отмены и так далее", — на совещании в партии "Справедливая Россия" сказал Кузнецов.
По его словам, он против преследования деятелей культуры, но за жёсткие меры в отношении чиновников государственных учреждений, позволяющих работать таким личностям.
В качестве примера он привёл руководителя Первого канала Константина Эрнста, собирающегося вернуть в эфир ведущего Ивана Урганта и "историка моды" Александра Васильева, публично оскорбившего страну в Латвии.
"Должен повлиять на Ивана и убедить его поехать на Донбасс. Один из больших страхов гражданского общества — что Иван Ургант не принесёт извинений, а вернётся", — отметил парламентарий.
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