Депутат ГД РФ: Эрнст должен послать Урганта в Донбасс или уволиться

Артисты и прочая "богема" не поддержавшие спецоперацию России, должны публично покаяться и съездить в командировку в Донбасс.

Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Кузнецов.

"Если человек готов публично изменить свою позицию, поддержать жителей Донбасса, наши вооруженные силы, то чтобы он ни говорил в прошлом, наш народ готов простить и принять. Мы не должны уподобляться западной репрессивной машине, культуре отмены и так далее", — на совещании в партии "Справедливая Россия" сказал Кузнецов.

По его словам, он против преследования деятелей культуры, но за жёсткие меры в отношении чиновников государственных учреждений, позволяющих работать таким личностям.

В качестве примера он привёл руководителя Первого канала Константина Эрнста, собирающегося вернуть в эфир ведущего Ивана Урганта и "историка моды" Александра Васильева, публично оскорбившего страну в Латвии.

"Должен повлиять на Ивана и убедить его поехать на Донбасс. Один из больших страхов гражданского общества — что Иван Ургант не принесёт извинений, а вернётся", — отметил парламентарий.