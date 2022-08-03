С начала СВО Украину покинуло более 10 млн человек

С начала российской спецоперации Украину покинуло более десяти миллионов человек.

Об этом сообщило управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По данным ООН, из 10 350 489 человек, выехавших на сегодняшний день, больше всего находится в Российской Федерации 1 857 122 (на Украине их называют "незаконно депортированными").

На втором месте Польша, принявшая 1 256 568 украинцев, а на третьем месте Германия 915 тыс. человек. Т.е. в Россию переезжает с освобождённых территорий людей почти столько же, как в Германию и Польшу вместе взятых.

"Вот вам и сказки про то, что все ломятся в Европу", — сообщает портал "Открытая Украина".

Просто туда едут только затем, чтобы уйти от линии фронта, а если бы без проблем пускали за линию фронта в РФ, то Россия уже сейчас приняла гораздо бы больше, подытожил Телеграм-канал.