В Горсовете приняли отставку мэра Красноярска Сергея Ерёмина

2 августа на внеочередной сессии горсовета Красноярска депутаты приняли заявление Сергея Ерёмина о досрочной отставке с поста мэра города.

Ерёмин выступил с обращением к депутатам и красноярцам. Он поблагодарил всех за проделанную работу и перечислил достижения, которых они достигли за время его руководства. В конце своего выступления Ерёмин попросил депутатов принять его заявление о досрочной отставке с поста мэра Красноярска. Однако, как сообщает prmira.ru, он не стал отвечать на вопрос, кого он видит в качестве своего приемника.

Большинство депутатов приняли отставку Ерёмина и временно передали обязанности первому вице-мэру Владиславу Логинову. Сообщается, что он будет занимать эту должность до 8 сентября. В этот день горсовет утвердит в ходе конкурса нового мэра на последующие 5 лет.