Казаки-кадеты из ЮФО будут бороться в Сети с троллями и предателями Родины

Казаки-кадеты, которые по возрасту не могут отправиться добровольцами в зону СВО, но горят желанием помочь родной стране бороться с украинскими националистами и "пятой колонной", сформируют интернет-дружины.

Об этом сообщил один из реестровых атаманов ЮФО, добавив, что "работать" в соцсетях и чатах популярных мессенджеров они планируют исключительно на волонтерской основе, а среди их задач — контрпропаганда и выявление граждан, преступающих закон о фейках про армию РФ, экстремистах и т. д.

"Кадеты молодые, рвутся в бой, но (в зону СВО. — Прим. ред.) их никто не пустит. Они ребята образованные, подкованные исторически, патриоты, хорошо знают соцсети и прочее, вот и вызвались патрулировать (там. — Прим. ред.), давать отпор фейкам от украинцев, от наших российских провокаторов. Хотят вычислять нарушителей законов (о призывах к экстремизму, фейках, запрете дискредитации армии, призывах к санкциям), предателей Родины и передавать старшим, а те отсылать "куда надо", — добавил он.

По его словам, "ни копейки от государства, из бюджета ребята брать не собираются", а свою интернет-службу они планируют нести "в свободное от обучения время".

Также казак продемонстрировал внештатному корреспонденту Pravda.Ru чат кадетов, в которых те обсуждали и "как будут рубить хохлов и предателей (в соцмедиа. — Прим. ред.)", и откуда (список ресурсов, СМИ, Telegram-каналов, онлайн-библиотек и так далее) оперативно брать достоверную информацию для дискуссий.

Ранее советник руководителя МВД Украины Вадим Денисенко выступил с официальным требованием "переписать историю Второй мировой войны для победы над русским миром".

Отметим, что Pravda.Ru уже писала о "прайсе" на работу украинской "диванной армии" до начала СВО. Украинские "герои интернет-битв" получали за это от 800 гривен в сутки, или 300 рублей за каждые 10 комментариев в соцсетях и чатах.

Сейчас расценки, по мнению экспертов, "повысились кратно", также в соцмедиа "воюют" офицеры ЦИПсО (Центра информационно-психологических операций) и оголтелые "укропатриоты".Отметим, что в 2021 году уральские казаки уже создавали так называемые матные патрули, чтобы заставить пользователей прекратить использовать нецензурную лексику в соцсетях и мессенджерах. Эксперимент был признан удачным.