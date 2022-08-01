Наина Ельцина сочла Геннадия Зюганова "неудачником"

Супруга первого президента Наина Ельцина весьма редко выступает с публичными комментариями. Но вот заявление председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова стало поводом для такого комментария.

Накануне, выступая на форуме "Территория смыслов", Геннадий Зюганов заявил, что Борис Ельцин в своё время предлагал ему высокий пост. Однако лидер КПРФ от него отказался, заявив, что скорее застрелится, поскольку Ельцин предал "страну, историю, все завоевания отцов и дедов".

Кроме того, председатель ЦК КПРФ раскритиковал деятельность "Ельцин Центра". По его словам, экспозицию музея на сто процентов готовили американцы и они же специально центр и соорудили.

По словам Геннадия Андреевича, он говорил об этом и президенту России, и с трибуны Госдумы. А кроме того, по его словам, на содержание "Ельцин Центра" ежегодно тратят 12 миллиардов рублей.

В комментарии Наина Ельцина первым делом напомнила об Александре Руцком, Руслане Хасбулатове, Александре Коржакове и некоторых других, по её словам, "политических неудачниках 90-х". Которые проиграв в политических схватках более двух десятилетий назад, ныне "вынуждены врать, придумывать истории".

Судя по её словам, к этой же категории она относит и лидера КПРФ. Заявление Геннадия Зюганова Наина Ельцина назвала "ахинеей", которую несколько дней тиражируют СМИ.

Она подчеркнула, что Борис Ельцин не мог предложить лидеру КПРФ "любой пост", поскольку "был совершенно непримирим к той античеловеческой идеологии, которую вы защищали", цитирует её заявление портал E1. Ru.

По словам Наины Ельциной, для её супруга лидер КПРФ всегда был идейным врагом и именно так Ельцин Зюганова и воспринимал до конца жизни.

Заявление лидера КПРФ о "Ельцин Центре" она также раскритиковала. Наина Ельцина назвала враньём заявление Геннадия Зюганова о том, что на содержание центра уходят миллиарды рублей, что там нет ни слова о Великой Отечественной войне, и что музей был создан американцами.