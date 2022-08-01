Отношения ЛНР, ДНР, Крыма и Белоруссии вышли на новый уровень после начала СВО

Ранее правительство Белоруссии старалось не афишировать отношения с Донецкой и Луганской Народными Республиками и Крымом из-за напряжённости со стороны западных стран. Однако после начала спецоперации (СВО) на Украине Минск изменил своё отношение к регионам. Об этом сообщается в материале EADaily.

Сейчас Белоруссия не обращает внимание на позицию США и Евросоюза, поскольку стране необходимо устанавливать новые торгово-экономические и политические контакты, которые могли бы заменить западное направление.

Одним из знаковых событий в отношениях Минска и республик Донбасса стал визит делегации ДНР во главе с Денисом Пушилиным в Брест.

"Донбассу сегодня нужны надёжные партнёры, и мы благодарны жителям дружественной Белоруссии: для взаимовыгодного сотрудничества у нас множество возможностей", — заявил лидер ДНР.