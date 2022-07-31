Мишустин уволил главу Пенсфонда РФ Кигима, врио назначен Сергей Чирков

Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин произвёл кадровые перестановки в Пенсионном фонде. Вместо Андрея Кигима ведомство возглавит Сергей Чирков.

Две недели назад стало известно, что правительством принято решение создать единый Социальный фонд, который объединит функции Пенсфонда РФ и Фонда социального страхования. Достигнутый уровень цифровизации экономики позволяет создать единую платформу, что облегчит государству оказание помощи гражданам.

Вполне вероятно, что именно на нового главу ПФР будет возложена задача по синхронизации делопроизводства двух структур.

Чирков работает в Пенсионном фонде с 2001 года. 15 лет назад он стал главой департамента, занимающегося пенсионным обеспечением лиц, проживающих за границей. С 2012 года занимал должность начальника департамента организации назначения и выплаты пенсий, сообщает RT.

В июле 2018 года Чирков был назначен заместителем председателя правления Пенсфонда РФ.