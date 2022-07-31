Пушков предложил выслать консула Норвегии, которая "ненавидит русских", из РФ

Сотрудницы консульства Норвегии Элисабет Эллингсен необходимо выслать из России за её русофобские высказывания, заявил сенатор Алексей Пушков. По словам политика, несмотря на оправдания норвежского МИД, консул выразила "мнение многих западных коллег".

Как подчеркнул пушков, Москва должна принять жёсткие ответные меры в отношении Эллингсен.

"Ответ не должен быть политкорректным: её следует немедленно выслать из России и как минимум предупредить Осло, что любой расистский выпад в адрес граждан России прямо отразится на работе норвежских дипломатических ведомств в нашей стране", — пояснил сенатор.

Ранее Pravda.Ru цитировала представительницу консульства Норвегии о том, что она "ненавидит русских". Поводом для истерики послужила просьба менеджера мурманского отеля подождать, пока номер Эллингсен уберут. В ответ женщина закатила истерику.