Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Полковник ВВС США Донован: потеря Одессы станет поражением для Киева в СВО
Минобороны: РФ пригласила ООН и Красный Крест для расследования удара в Еленовке
Зеленский объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной Киеву части ДНР
Армия Украины забросала центр Донецка противопехотными минами "Лепесток"
NI: США должны убедить Киев в урегулировании конфликта путём переговоров с РФ
"Факел" — "Динамо": шесть голов на двоих и праздник в Воронеже
Максим Галкин забрался в лес, чтобы от души повыть
Кедми: Россия покончит с русофобией, когда Запад сам к ней приползёт
"Сомали" и НМ ДНР начали штурм посёлка Пески в Авдеевском укрепрайоне ВСУ

Пушков предложил выслать консула Норвегии, которая "ненавидит русских", из РФ

Политика

Сотрудницы консульства Норвегии Элисабет Эллингсен необходимо выслать из России за её русофобские высказывания, заявил сенатор Алексей Пушков. По словам политика, несмотря на оправдания норвежского МИД, консул выразила "мнение многих западных коллег".

Пушков предложил выслать консула Норвегии, которая "ненавидит русских", из РФ

Как подчеркнул пушков, Москва должна принять жёсткие ответные меры в отношении Эллингсен.

"Ответ не должен быть политкорректным: её следует немедленно выслать из России и как минимум предупредить Осло, что любой расистский выпад в адрес граждан России прямо отразится на работе норвежских дипломатических ведомств в нашей стране", — пояснил сенатор.

Ранее Pravda.Ru цитировала представительницу консульства Норвегии о том, что она "ненавидит русских". Поводом для истерики послужила просьба менеджера мурманского отеля подождать, пока номер Эллингсен уберут. В ответ женщина закатила истерику.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Популярное
Мир. Новости мира
Обозреватель из США удивила ведущего CNN словами о Путине и СВО

Обозреватель из США Коултер заявила, что Западу следует беспокоиться из-за своих собственных проблем, а не поддерживать Украину. Эти слова привели в ужас ведущего Пирса Моргана.

Обозреватель из США удивила ведущего CNN словами о Путине и СВО
США призвали остановить зерновую сделку и развернуть корабли ООН в Чёрном море
Мир. Новости мира
США призвали остановить зерновую сделку и развернуть корабли ООН в Чёрном море
Мир. Новости мира
NRK: ВМФ РФ пытается сорвать совместные учения НАТО у берегов Норвегии
Силовые структуры
Телеведущая из Киева: "Я поддерживаю Путина, а украинская власть — алчные твари"
Ольга Лебедева Наступление на Херсон может стать последним в жизни Зеленского Ольга Лебедева Любовь Степушова Налицо множество причин удара ВСУ по колонии в Еленовке и лишь одна версия о причастности РФ Любовь Степушова Игорь Латунский Экс-генерал Разведки СССР: в нашей стране быть агентом спецслужб почётнее, чем в США Игорь Латунский
Силовые структуры
В ДНР разгромлен эшелон, перевозивший штурмовой батальон президента Украины
Силовые структуры
Дислокация РСЗО HIMARS вскрыла планы Генштаба ВСУ на Херсонском направлении
Подполковник США Дэвис: выбить русских из Херсона не сможет ни одна армия мира
Силовые структуры
Подполковник США Дэвис: выбить русских из Херсона не сможет ни одна армия мира
Последние материалы
Пушков предложил выслать консула Норвегии, которая "ненавидит русских", из РФ
Минобороны: РФ пригласила ООН и Красный Крест для расследования удара в Еленовке
Зеленский объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной Киеву части ДНР
Армия Украины забросала центр Донецка противопехотными минами "Лепесток"
NI: США должны убедить Киев в урегулировании конфликта путём переговоров с РФ
"Факел" — "Динамо": шесть голов на двоих и праздник в Воронеже
Максим Галкин забрался в лес, чтобы от души повыть
Кедми: Россия покончит с русофобией, когда Запад сам к ней приползёт
"Сомали" и НМ ДНР начали штурм посёлка Пески в Авдеевском укрепрайоне ВСУ
Русские гаубицы “Гиацинт” в артдуэли наголову разбили американские гаубицы М777
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников