Володин: ВСУ ударили по СИЗО в Еленовке, чтобы не допустить допроса "азовцев"*

Украинские националисты специально ударили по СИЗО в Еленовке, чтобы не допустить нового Нюрнбергского процесса, где пленные "азовцы" стали бы давать показания, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

Как подчеркнул политик, за ударами по СИЗО стоят непосредственно президент Украины Владимир Зеленский и кураторы из Вашингтона.

"Сделано это с одной целью: не допустить нового Нюрнбергского процесса, где пленные нацисты — "азовцы"* стали бы давать показания. Вашингтон и Киев убирают свидетелей своих преступлений против человечества, чтобы граждане европейских государств и США не отвернулись от них, а поставки оружия и боеприпасов продолжались", — пояснил Володин.

По словам спикера ГД РФ, если бы новый Нюрнбергский процесс набрал обороты, а выходцы из националистического батальона начали давать признательные показания, тогда бы мировой общественности пришлось привлечь к ответственности руководителей ряда стран Североатлантического альянса.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.