Кедми о Дне Конституции Украины: остатки государственности убили на Майдане

На Украине дружно наплевали на Конституцию страны, но праздновать не забывают, заявил военный эксперт и политолог Яков Кедми. Как заявил эксперт, несмотря на то, что праздник переименовали в День Государственности, не спасло положение.

Ни того ни другого в Незалежной не осталось, подчеркнул Кедми.

"Одно хорошо, год назад День Конституции стыдливо переименовали в День Государственности. Но и это ничего не меняет", — заявил политолог. — Сегодня надо скорбеть по той Украине, которая была и которой никогда уже не будет. Остатки государственности убили на Майдане, сожгли в Одессе и Мариуполе, расстреляли в Донецке и разбомбили в Луганске".

По словам политолога, неизвестно, остался ли "хотя бы один пункт" в Конституции Украины, который соблюдают в стране.

День украинской государственности отмечается ежегодно 28 июля, в День Крещения Киевской Руси.