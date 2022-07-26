Володин назвал пять причин ослабления доллара: валюта — инструмент политборьбы

Доллар продолжает терять свои позиции на международном рынке. По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, для ослабления американской валюты причин более чем достаточно.

Как подчеркнул Володин, пять из множества причин, можно считать самыми весомыми:

доллар не обеспечен реальными товарами и ресурсами,

доллар используется как инструмент политической борьбы,

изменения геополитического характера,

нежелание Вашингтона признавать собственные ошибки и работать над ними,

цикличность истории.

"Незаконные санкции: ограничения на проведение платежей, воровство золотовалютных резервов — всё это не добавляет уверенности другим государствам, что их деньги будут в сохранности", — заявил Володин. — Однополярная модель себя изжила. В мире существует запрос на многополярность. Как следствие — на альтернативу доллару".

Говоря про цикличность истории, спикер Госдумы подчеркнул, что каждой мировой валюте отведён "свой период", как правило, в 100 лет. По словам Володина, на смену доллара придёт новая валюта, но, вероятно, не евро, так как он слабеет. Скорее всего, это будет деньги "государств с суверенными экономиками".