Политолог Подопригора: мэру Челябинска Наталье Котовой придётся уйти в отставку

Согласно прогнозу политолога Александра Подопригоры, уход в отставку мэра Челябинска, первой женщины на такой должности Натальи Котовой не за горами.

Как напоминает kursdela.biz, причиной отставки Котовой и её команды станут коррупционные скандалы, в которых в последнее время часто фигурируют должностные лица Южного Урала.

Подопригора прогнозирует отставку мэра уже в этом году, ровно как и других чиновников из её окружения.

Однако эксперт уверен, что оппозиции действующей власти победу праздновать пока преждевременно.

"Адекватный глава может появиться в Челябинске только по результатам прямых и честных выборов, а не вследствие очередных кулуарных торгов и межклановых договоренностей", — сказал Подопригора.

Политолог добавил, что такое развитие событий пока, увы, маловероятно, потому что мэра в Челябинске уже давно не выбирают посредством прямых выборов.