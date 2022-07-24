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Политолог Уралов озвучил фамилии четырёх "всадников апокалипсиса" на Украине

Политика

Людские потери Украины на сегодняшний оцениваются американскими военными и аналитиками в 200 тысяч человек. Среди них были не только военнослужащие, но мирные граждане. Политолог Семён Уралов винит в "украинской трагедии" политэлиту Украины.

Политолог Уралов озвучил фамилии четырёх "всадников апокалипсиса" на Украине

"Ключевую роль в катастрофе Украины сыграли четыре человека: Турчинов, Аваков, Порошенко и Зеленский. Каждый олицетворяет собой определённый этап падения в бездну. Своего рода "всадники апокалипсиса". Их, как известно, тоже было четыре", — сообщает политолог в беседе с "МК".

Всадники апокалипсиса являлись один за другим: сначала была Болезнь, потом — Война, следом пришёл Голод, четвёртой была Смерть. Уралов рассказал, почему считает данных людей виновными в происходящем.

Арсен Аваков начал привлекать националистов, став губернатором Харьковской области. С их помощью было удобно "кошмарить" бизнес и "торпедировать" городскую власть, говорит собеседник издания. "Кровавый пастор" — прозвище, которое в народе получил Александр Турчинов. Его обвиняют в причастности к гибели 2600 мирных жителей Донбасса.

Что касается Петра Порошенко и Владимира Зеленского, то граждане Украины выбирали их с надеждой на мир. Но они оба упустили шансы остановить боевые действия и потеряли веру народа, говорит Уралов.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Олег Артюков
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