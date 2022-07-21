Песков опроверг информацию о проблемах со здоровьем у президента РФ Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал вбросами информацию о проблемах со здоровьем у российского лидера Владимира Путина, распространённую в западных и украинских изданиях.

По его словам, журналисты на Западе и Украине в последние месяцы часто "вбрасывают разные утки" насчёт состояния здоровья президента РФ.

"Всё хорошо, у Путина всё нормально со здоровьем", — пояснил Песков на встрече с журналистами.

Ранее Путин извинился перед представителями прессы в Тегеране за покашливание и насморк. Он отметил, что немного простыл из-за мощных кондиционеров, которые работали во время его переговоров с руководителем Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"В Тегеране было очень жарко, плюс 38. А "кондишен" там шуровал как следует", — сказал глава РФ.