Эксперты в ЕС и Киеве: Путин и Эрдоган "тайно" обсудили раздел Украины

Российский президент Владимир Путин в Тегеране встретился с лидером Турции Реджепом Эрдоганом для обсуждения раздела Украины. Во всяком случае так считают эксперты в ЕС и Киеве.

Насколько это правда, неизвестно, но главы государств действительно провели встречу в формате "тет-а-тет", прежде чем перейти к совместным переговорам. Считается, что обсуждался "корейский" вариант раздела Украины, после чего, якобы, должен наступить долгожданный мир, сообщает украинский инсайдерский проект "Легитимный".

По мнению многих, России такое развитие событий не нужно. Чтобы завершить СВО, Украину нужно отрезать от моря, снизить её значимость в геополитике. К тому же нужно раз и навсегда прикрыть Польше возможность продвижения проекта "Приморье”.

Так что Запад действительно мог прислать через Эрдогана некоторые предложения, тем более что последний не против быть посредником в ряде вопросов. Особенно в области морского экспорта пшеницы из Одессы.

Турция устраивает как Россию, так и Украину в качестве посредника в будущих переговорах, а Зеленским всё больше недовольны

К тому же сам Запад погряз в разборках "голубей" и "ястребов".

Общим знаменателем сегодня является недовольство Зеленским, спровоцировавшим военный и экономический конфликты Украины и России, от которых пострадали европейцы.

Недавний уход Бориса Джонсона и грядущая смена политических элит в Европе и США однозначно выйдут Киеву боком. Новые западные лидеры займутся национальными кризисами в собственных странах. Никакие рулады о "зверствах русских” уже не сработают, а когда реальная поддержка снизится ещё больше, Киеву ничего не останется, как пойти на уступки Москве.

Сегодня все уже озабочены способами сохранить лицо Белого дома, евробюрократии и даже Банковой. Референдум о "принятии условий России по мирному договору" Зеленский не рискнёт брать на себя, после этого он просто не жилец.

Скорее всего, американцы красиво уберут Зеленского в отставку, а Рада быстренько выберет нового подписанта под мирным договором со стороны Украины.

Есть, конечно, вероятность, что так она целиком окажется в составе России, как это произошло в 1922 году при создании СССР. Многое свидетельствует об усталости украинского народа, о его разочаровании, раздражении от действий Зеленского, но точка невозврата не пройдена.

Европа уже сейчас страдает из-за идеального энергетического и финансового штормов. Осенью миллионы людей выйдут на улицы, требуя тепла. Штаты погружаются в тяжелейшую рецессию из-за высоких ставок федрезерва.

А в остальных местах бардак усугубят голод и "ковид".