Владимир Путин: "Польша берёт наш газ из Германии"

Владимир Путин по итогам трёхсторонней встречи с главами Ирана и Турции сделал несколько важных заявлений.

Президент РФ обвинил США в том, что они стремятся переложить свои ошибки в области энергетики на Россию.

"Для поставок газа в Европу можно было бы запустить "Северный поток — 2", но его уже наполовину задействовали на внутренний рынок России", — сказал Путин, отметив, что энергетический кризис в Европе спровоцировали "специалисты в нетрадиционности".

Российский лидер уличил Польшу в хитрости и объяснил, что она пользуется российским газом, поставляемом из Германии.

"Польша берёт наш газ в Германии", — отметил президент РФ.

Путин объяснил, почему Украина перекрыла газопровод на своей территории.

"Украина закрыла один из маршрутов поставок российского газа в Европу по политическим причинам", — объяснил Владимир Владимирович.

Ранее в США заявили, что поездка Путина в Иран свидетельствует об изоляции России.