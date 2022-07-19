Владимир Путин по итогам трёхсторонней встречи с главами Ирана и Турции сделал несколько важных заявлений.
Президент РФ обвинил США в том, что они стремятся переложить свои ошибки в области энергетики на Россию.
"Для поставок газа в Европу можно было бы запустить "Северный поток — 2", но его уже наполовину задействовали на внутренний рынок России", — сказал Путин, отметив, что энергетический кризис в Европе спровоцировали "специалисты в нетрадиционности".
Российский лидер уличил Польшу в хитрости и объяснил, что она пользуется российским газом, поставляемом из Германии.
"Польша берёт наш газ в Германии", — отметил президент РФ.
Путин объяснил, почему Украина перекрыла газопровод на своей территории.
"Украина закрыла один из маршрутов поставок российского газа в Европу по политическим причинам", — объяснил Владимир Владимирович.
Ранее в США заявили, что поездка Путина в Иран свидетельствует об изоляции России.
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