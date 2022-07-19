Гроссмейстер Карякин: российские шахматы могли попасть под влияние Каспарова

Гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что Федерация шахмат России отказывается помогать ему после отстранения со стороны Международной шахматной федерации.

По словам шахматиста, изначально ему была обещана поддержка в судебных разбирательствах. Была подана апелляция в Международную шахматную федерацию, которую, по словам Карякина, ожидаемо отклонили, "потому что там те же люди решали, которые меня дисквалифицировали".

После этого, по его словам, надо было обращаться в Спортивный арбитражный суд в Швейцарии.

"Я не говорю, что там обязательно бы выиграли, но тем не менее, другие федерации, почему-то, своих денег не жалеют и есть несколько примеров, где они оплачивают расходы спортсмена и пытаются в судах хотя бы отсудить справедливость. Несмотря на изначальное обещание шахматная федерация, российская, не стала этого делать. Об этом я узнал в самый последний момент", — сказал Сергей Карякин в эфире телеканала "Первый Севастопольский".

По его словам, если бы он предполагал такой вариант, то попробовал бы найти спонсоров, юристов, дабы отстаивать свои интересы. "Но в последний момент кинули", — отметил гроссмейстер.

Сергей Карякин заявил, что после начала спецоперации на Украине от руководящих лиц Федерации шахмат России стали поступать предложения подписать письмо с осуждением политики российских властей.

По мнению шахматиста, "я практически уверен, что это было в рамках небольшого шантажа, что или ты подписываешь, ты с нами и мы тебя поддерживаем, или считай, что ты не с нами". Он считает, что "они должны за это получить наказание".

Гроссмейстер предположил, что это происходит под влиянием бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, который резко критикует российские власти на протяжении как минимум двух десятков лет.

"Отношение Каспарова понятно у всех нормальных людей, у всех патриотов, что он, увы, выбрал путь против России. Почему российская шахматная федерация так поступает, мне сказать сложно", — отметил Сергей Карякин.