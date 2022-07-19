Заявления министерства обороны Украины о планах уничтожить Черноморский флот России и вернуть Крым в очередной раз подтвердили оправданность специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что подобные высказывания со стороны киевского руководства говорят о притязаниях на российские территории. По его словам, эти заявления свидетельствуют о правильности проведения СВО по денацификации и демилитаризации Украины.
"Только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства", — цитирует слова Пескова ТАСС.
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