Песков: заявления Киева о ЧФ и Крыме подтверждают необходимость СВО на Украине

Заявления министерства обороны Украины о планах уничтожить Черноморский флот России и вернуть Крым в очередной раз подтвердили оправданность специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что подобные высказывания со стороны киевского руководства говорят о притязаниях на российские территории. По его словам, эти заявления свидетельствуют о правильности проведения СВО по денацификации и демилитаризации Украины.

"Только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства", — цитирует слова Пескова ТАСС.