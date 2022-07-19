Володин: запрет оружия для русских в Эстонии — новый уровень деградации

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал предложение эстонского МВД запретить владеть оружием на территории страны русским и белорусам "новым уровнем деградации".

По словам политика, ЕС промолчал на "человеконенавистническую позицию" Эстонии.

Речь идёт не о запрете для граждан России или Белоруссии, а о "национальном признаке" для ограничения.

"Десятилетиями мы наблюдаем двойные стандарты Европы в сфере прав человека. Теперь новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам — инакомыслящим. О желании избавиться от несогласных говорится откровенно. Очевидно, в расчёте запугать своё население", — заявил спикер Госдумы.

Как подчеркнул Володин, подобный шаг Эстонии больше похож на борьбу с "инакомыслящими" гражданами своей же страны.

Ранее в МВД Эстонии предложили запретить владеть оружием русским и белорусам. Как пояснили в ведомстве, это может угрожать национальной безопасности страны.