Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал предложение эстонского МВД запретить владеть оружием на территории страны русским и белорусам "новым уровнем деградации".
По словам политика, ЕС промолчал на "человеконенавистническую позицию" Эстонии.
Речь идёт не о запрете для граждан России или Белоруссии, а о "национальном признаке" для ограничения.
"Десятилетиями мы наблюдаем двойные стандарты Европы в сфере прав человека. Теперь новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам — инакомыслящим. О желании избавиться от несогласных говорится откровенно. Очевидно, в расчёте запугать своё население", — заявил спикер Госдумы.
Как подчеркнул Володин, подобный шаг Эстонии больше похож на борьбу с "инакомыслящими" гражданами своей же страны.
Ранее в МВД Эстонии предложили запретить владеть оружием русским и белорусам. Как пояснили в ведомстве, это может угрожать национальной безопасности страны.
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