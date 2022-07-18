Политолог Дробницкий о роспуске НАТО: "Процесс будет достаточно быстрым"

Политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявление депутата бундестага ФРГ Дагделена, который предсказал роспуск Североатлантического альянса.

Дробницкий объяснил, что интересы ЕС не могут противоречить интересам США.

"ЕС — это бюрократическая структура, которая создана в рамках так называемого Евроатлантического единства. И в этом смысле у Европейского союза нет никаких других интересов, кроме как интересов объединенного Запада под руководством Вашингтона", — отметил политолог.

Эксперт уверен, что национальные интересы многих государств Европы находятся под ударом. Ни одна политическая сила, по его мнению, не в силах взять власть в свои руки, чтобы отстоять интересы Германии, Польши, Италии или Франции.

"Есть некие объективные процессы, которые связаны с тем, что, скорей всего, НАТО скоро не будет. Сколько ему осталось — бог его знает. Но точно совершенно, что не несколько десятков лет. Этот процесс, думаю, будет достаточно быстрым", — убеждён Дробницкий.

Политолог считает, что Евросоюз не сможет вести самостоятельную политику.

"Это, знаете, пчёлы против меда, вот что это такое", — заключил эксперт.

Ранее политолог Сергей Ермаков оценил вероятность скорого роспуска НАТО.