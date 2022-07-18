Мишустин подготовил Рогозину место в строю

Председатель правительства Михаил Мишустин в рамках оперативного совещания с вице-премьерами поблагодарил Дмитрия Рогозина за четыре года работы руководителем "Роскосмоса" и заявил, что он скоро "займет свое место в строю".

Помимо этого, Премьер-министр поблагодарил нового руководителя госкорпорации Роскосмос Юрия Борисова за совместную работу, пожелал "успеха и продуктивной работы на ответственном посту".

Юрий Борисов ранее занимал должность заместителя премьер-министра, а на его замену президент никого не назначил, снизив количество заместителей Михаила Мишустина до десяти.