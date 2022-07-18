Юристы: притеснение россиян за рубежом безнаказанным не останется

Специалисты Ассоциации юристов России (АЮР) размышляют над возможностью наказания иностранных граждан за травлю россиян, проживающих за рубежом.

Речь идет о том, чтобы использовать Уголовный кодекс (УК) РФ в случаях, когда в Сети выкладываются личные данные тех, кто недостаточно громко осудил российские власти за спецоперацию на Украине.

По мнению экспертов, можно подключить к процессу и Роскомнадзор, но ведущую роль должны играть российские дипломаты.

В связи с большим количеством жалоб от сограждан в АЮР заявили, что располагают информацией о том, что россиянам угрожают за использование родного языка в публичных местах.

Есть все основания привлекать иностранцев к ответу по УК РФ

Начиная с марта, на горячую линию поступают сообщения от россиян, чьи данные намеренно "сливают" для травли, выдаются места их проживания, имена и фотографии. Этим людям как минимум грозит "политика отмены", практикуемая сегодня на Западе. Доходит дело и до прямой угрозы жизни.

Таким образом, есть все основания привлекать иностранцев с подобной позицией к ответу по УК РФ. Хотя необходимо и взаимодействие с официальными российскими инстанциями. К примеру, Роскомнадзор должен помогать в ситуации обнародования изображения людей без их согласия, выкладывания биометрических данных, пояснила "НГ" юрист в сфере авторского права Анна Щегуренкова.

Уголовная ответственность виновников также может наступить при дискриминации российских граждан. Даже если преступление совершено иностранцем за пределами России, но против ее гражданина, то виновник может быть привлечен к уголовной ответственности.

Просто нужно жаловаться на экстремистские высказывания в соцсетях по отношению к России, как, например, фраза в объявлении для соискателя работы: "Ненависть к России обязательна”.

Защитой интересов граждан РФ за рубежом должен в первую очередь заниматься МИД России

Напомним, сейчас основной поток жалоб идет из Германии, Израиля, Испании, Франции и Латвии. Чаще всего это отказ обслуживать в магазинах и в сдаче жилья, блокировка счета в банках просто за национальность. Люди получают оскорбления, угрозы или как минимум буллинг в школах.

По словам члена АЮР Марии Спиридоновой, россиянам становятся недоступны финансовые услуги и операции, зарубежный досуг, но меры по пресечению подобной дискриминации имеются.

Многие идут в Европейский суд по правам человека, и получают там помощь, однако это капля в море. Руководитель Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров считает, что эти тенденции будут лишь усиливаться, так как без русофобии политикам сложно убедить своих граждан в целесообразности происходящего.

Директор АНО "Академический альянс" Михаил Бурда добавил, что защитой интересов граждан РФ за рубежом должен в первую очередь заниматься МИД России. Согласно его мнению, нужно брать свое количеством дипломатических нот, судебных прецедентов, скандалов и публичных разбирательств.

Так как русофобия уже стала трендом современной европейской действительности, она рано или поздно коснется не только граждан РФ, но и просто этнических русских, вообще не влияющих на внешнеполитический курс России.

Одновременная толерантность к различным меньшинствам и замалчивание явной дискриминации по национальному признаку по отношению к русским — яркий пример двойных стандартов Запада, с которыми можно и нужно бороться.

Оставлять эти проблемы нерешенными, значит, подкладывать бомбу под будущие отношения россиян с миром. Остальные должны знать, что оскорбление или притеснение россиян безнаказанным не останется.