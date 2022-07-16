Кедми: угрозы Киева западным банкам из-за нефти РФ — шантаж пятилетнего ребёнка

Официальный Киев пригрозил европейским банкам исками в Международный уголовный суд, если те не разорвут контракты с корпорациями, которые торгуют российской нефтью. По мнению политолога и военного эксперта Якова Кедми, подобные заявления под стать угрозам пятилетнего ребёнка.

Как подчеркнул Кедми, кроме того, в Киеве заявили, что Незалежная не позволит таким банкам вкладывать деньги в восстановление Украины после окончания СВО

"Украина запретит этим банкам вкладывать деньги в послевоенное восстановление государства. Также Украина подаст на эти банки в Международный суд. Это схоже с угрозами пятилетнего ребёнка своему отцу в том, что, когда отец купит ему конфеты, делиться с родителем ребёнок не станет", — пояснил политолог.

Как подчеркнул военный эксперт, все "взрослые люди" понимают, что Украина "перейдёт под контроль России" и западные, и европейские банки не будут участвовать в восстановлении Незалежной.