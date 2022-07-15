Депутат Бутина отправила в посольство США в России тюремную робу

Депутат Госдумы Мария Бутина отправила в посольство США в России тюремную робу с QR-кодом на скачивание её мемуаров "Тюремный дневник".

Мария Бутина отсидела 18 месяцев в американской тюрьме. Она решила сделать доброе дело в годовщину ареста. Депутат отправила в посольство США в Москве подарок в виде тюремной робы с QR-кодом на скачивание её книги "Тюремный дневник" на английском языке. По её словам, мемуары являются инструкцией по выживанию в американской тюрьме.

В беседе с NEWS.ru Бутина заявила, что в местах лишения свободы раскрывается истинная сущность человека, поэтому демократам нужно оценить свою состоятельность.

"Закон тюрьмы таков, что там каждый человек раскрывается. Если ты по жизни человек так себе, то в тюрьме тебе будет очень сложно, поэтому сейчас этим демократам, которые могут оказаться за решеткой, предстоит оценить: они так себе или очень достойные люди. Ответить надо себе на этот вопрос и соразмерить свой уровень страха", — заявила Бутина.