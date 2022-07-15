Новым гендиректором "Роскосмоса" стал бывший вице-премьер РФ Борисов

Лидер РФ Владимир Путин освободил российского политика Дмитрия Рогозина от должности руководителя государственной корпорации "Роскосмос". Об этом рассказали представители администрации президента.

"Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора", — написали на официальном сайте Кремля.

Известно, что Рогозин трудился на своём посту четыре года. Новым генеральным директором "Роскосмоса" стал бывший вице-премьер 65-летний Юрий Борисов.

Ранее Рогозин обвинил Вашингтон в политизации сотрудничества и игнорировании принципа "космос вне политики".