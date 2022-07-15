Лидер РФ Владимир Путин освободил российского политика Дмитрия Рогозина от должности руководителя государственной корпорации "Роскосмос". Об этом рассказали представители администрации президента.
"Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора", — написали на официальном сайте Кремля.
Известно, что Рогозин трудился на своём посту четыре года. Новым генеральным директором "Роскосмоса" стал бывший вице-премьер 65-летний Юрий Борисов.
Ранее Рогозин обвинил Вашингтон в политизации сотрудничества и игнорировании принципа "космос вне политики".
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