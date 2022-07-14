Замглавы МИД Вершинин: РФ не мешает вывозу зерна с Украины — разминируйте порты

Россия никак не препятствует вывозу украинского зерна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопрос о переговорах в Стамбуле. По его словам, это киевские власти отдали приказ заминировать ключевые порты.

Как подчеркнул представитель российского МИД, Москва неоднократно публично заявляла, что не станет мешать транспортировке.

"МИД России вместе с другими ведомствами представлено на встрече в Стамбуле. Идут консультации о том, как обеспечить вывоз украинской пшеницы морем. С нашей точки зрения, проблем с этим быть не должно", — пояснил Вершинин на брифинге. — Начинать надо именно с разминирования портов теми, кто их заминировал. Порты, напомню, заминировала украинская сторона".

Ранее Pravda. Ru писала о завершившихся переговорах по "зерновому вопросу" в Стамбуле в минувшую среду. В них участвовали делегации:

Турции,

России,

Украины,

ООН.

Однако эксперты усомнились в результативности встречи и допустили, что поднять этот вопрос придётся ещё раз.