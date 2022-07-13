Биричевский: возможное решение Британии конфисковать активы РФ — самоубийство

В текущей экономической ситуации в Великобритании, гипотетическое решение Лондона о конфискации российских активов будет выглядеть как "чистейшее самоубийство", заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Как подчеркнул дипломат, британские власти начинают терять связь с реальностью.

"С учётом значительного ущерба, который уже нанесён британской экономике в результате введения необдуманных антироссийских санкций, гипотетическое решение о конфискации наших активов выглядело бы чистейшим самоубийством", — пояснил Биричевский РИА Новости.

Биричевский уточнил, что, остаётся надеяться на "инстинкт самосохранения" британских властей в этом вопросе и подчеркнул, что Россия фиксирует все подобные высказывания официальных представителей Лондона.