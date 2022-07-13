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Первые отзывы о возвращении в УК "сталинской" статьи: кого сажать в этот раз?

Политика

В обществе появились первые отзывы о предложении восстановить статью о вредительстве. Как уже писала Pravda.Ru, такую инициативу ранее предложил внести в УК председатель Антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Первые отзывы о возвращении в УК "сталинской" статьи: кого сажать в этот раз?

Обращение в Совет Федерации о восстановлении статьи 58-7 уже поступило для изучения. В свое время она была одним из пунктов зловещей статьи 58 "Измена Родине" в УК РСФСР 1927 года. За вредительство давали от трех лет заключения до расстрела.

Тогда же Иосиф Сталин писал о том, что "вредительство буржуазной интеллигенции есть одна из самых опасных форм сопротивления против развивающегося социализма".

Статья давала широкий простор для злоупотреблений, но сегодня как минимум желание обсудить это нововведение присутствует у многих — от народа до политиков.

Ситуация такова, что многие должностные лица не могут быть привлечены к ответственности в случае отсутствия прямого материального ущерба. А колоссальные проблемы при этом никуда не деваются.

Есть вопросы по исполнению программы импортозамещения и работы против введенных против нашей страны санкций, больше того, чиновники "проморгали" ряд поставок важных компонентов даже для ВПК.

Юристы по этому поводу настроены негативно, считая, что в рамках уголовно-правового характера "преследовать за вредительские действия, которые не повлекли конкретного материального вреда как минимум странно". Дескать, при таких размытых формулировках вредительством можно объявить любую активность.

"Так кого предлагается сажать-то в этот раз? Слесарей танкового завода и комбайнеров? Директоров заводов? Владельцев агрохолдингов — олигархов и миллиардеров? Совершенно не ясны условия применения закона на практике" — отметили авторы "Новых Известий”.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Олег Артюков
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