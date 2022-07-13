РБК: отвечающий за ВПК вице-премьер Борисов займёт пост Рогозина в "Роскосмосе"

Вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов, отвечающий за оборонную промышленность, уже в скором времени оставит свой пост и возглавит "Роскосмос".

О планах перестановок в российском правительстве сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. По словам инсайдеров, Борисов сменит Дмитрия Рогозина на посту главы космической госкорпорации России.

Что любопытно, кресло вице-премьера Борисов зянял также после ухода Рогозина в мае 2018 года. В круг его обязанностей, в том числе, входил оборонно-промышленный комплекс и космическая отрасль.

Ранее зампреда российского правительства заявлял, что Россия в настоящий момент на 3-5 лет опережает мировые державы в создании боевых лазеров.