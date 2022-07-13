Пушков о протестах Киева из-за возвращения турбины СП-1: "Санкционный раж"

Берлин назвал необоснованными протесты Киева из-за решения Канады вернуть турбину для "Северного потока". По словам сенатора Алексея Пушкова, страны Евросоюза просто вошли в "санкционный раж", а позже были вынуждены отказаться от своих позиций.

Ранее официальный Киев раскритиковал решение Германии и Канады вопреки санкциям вернуть России турбину от газопровода.

"Возмущение Киева по поводу возвращения Канадой турбины для Северного потока было отвергнуто Берлином как не имеющее оснований. Канада подвела турбину под свои санкции по недомыслию, в санкционном раже, не согласовав этот шаг с ЕС, и потому была вынуждена дать задний ход", — пояснил сенатор.

Кроме того, по словам политика, пока ни ФРГ, ни Евросоюз не ввели рестрикции на закупку российского газа.