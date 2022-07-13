Не стоит торопиться с решением задач спецоперации на Украине и подталкивать к скорейшему её завершению, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По словам сенатора, освобождение Юго-Востока Украины идёт планомерно.
"Не нужно никого подталкивать к скорейшему решению поставленных задач. Наши военные знают цели операции, проявляют высочайшее военное мастерство, шаг за шагом приближают нашу победу", — заявил политик.
Сенатор посоветовал набраться терпения и "пожелать удачи" российским военным.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.