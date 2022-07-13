Джабаров призвал не торопить решение задач спецоперации на Украине

Не стоит торопиться с решением задач спецоперации на Украине и подталкивать к скорейшему её завершению, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, освобождение Юго-Востока Украины идёт планомерно.

"Не нужно никого подталкивать к скорейшему решению поставленных задач. Наши военные знают цели операции, проявляют высочайшее военное мастерство, шаг за шагом приближают нашу победу", — заявил политик.

Сенатор посоветовал набраться терпения и "пожелать удачи" российским военным.