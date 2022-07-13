В МИД РФ пообещали "болезненный ответ" на западные санкции против России

Ответные шаги России на санкции Запада и Евросоюза могут стать болезненными для экономики стран, которые вводят рестрикции, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

По словам представителя МИД, ограничениями против российской стороны, европейские страны сами рушат собственную экономику.

"Не Россия виновата в том, что европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной — без кондиционеров", — пояснил Биричевский РИА Новости. — Ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, но и наши ответные меры могут быть весьма болезненными".

При этом дипломат подчеркнул, что российская сторона пока не использует против ЕС и Запада "контрмеры в полную силу".