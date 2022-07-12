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Депутат Госдумы Александр Толмачёв подвëл итоги весенней сессии

Политика

Депутат Государственной Думы от фракции "Единая Россия" Александр Толмачёв рассказал о результатах работы в ходе весенней сессии и поделился планами на парламентские каникулы. По словам депутата, сессия была богата на законотворческие инициативы — Госдума приняла более трëхсот законопроектов.

Депутат Госдумы Александр Толмачёв подвëл итоги весенней сессии

Как отметил Александр Толмачёв, "основной упор был сделан на социальную политику и экономику — это всегда актуально, а в постковидный период и во время специальной военной операции особенно".

Депутат выступил соавтором законопроекта о государственных гарантиях волонтëрам: документ предусматривает выплату компенсаций добровольцам в случае, если их жизни и здоровью будет нанесëн ущерб. Александр Толмачёв отметил, что знает, как нужен этот закон, не понаслышке — за его плечами многолетний опыт волонтëрства. Депутат подчеркнул: "Добровольцы самоотверженно помогают другим — вместе с МЧС действуют на спасательных работах во время бедствий, в поисковых работах ищут пропавших людей, прямо сейчас оказывают помощь жителям ДНР и ЛНР. И очень важно, что государство идëт навстречу волонтëрам, признаëт важность их трудов и гарантирует защиту".

Ещё одним важным итогом сессии, который подвëл Александр Толмачёв, стала инициированная вместе с коллегами по думской фракции поправка в закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг. Как пояснил парламентарий, это одна из мер по поддержке российской экономики в условиях давления санкций. "Закон и поправки к нему поспособствуют созданию новых предприятий и производств, а значит, и рабочих мест", — сказал депутат.

Александр Толмачёв:

"Несмотря на то, что я в Госдуме новичок, уже есть опыт и понимание, какие законотворческие инициативы нужны людям, что необходимо сделать для их осуществления. Во время региональной недели и парламентских каникул буду общаться с избирателями, вместе соберëм инициативы и наказы — буду работать над ними во время осенней сессии. Председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин всегда говорит, что у депутатов не бывает выходных и отпусков, и мы в очередной раз подтвердим его слова на деле. Уже после закрытия сессии 6 июля в Госдуму поступил ряд новых законопроектов, очень нужных для социальной сферы и поддержки жителей нашей страны. Кроме того, состоялась важная встреча Председателя Госдумы и глав думских фракций с Президентом. Парламентская сессия закончилась, но мы всё равно возвращаемся на рабочие места 15 июля".

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
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