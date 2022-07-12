Баширов: в Госдуме введён "режим тишины" по внеочередной сессии 15 июля

Государственная Дума Российской Федерации соберётся на свое внеочередное заседание 15 июля. Эксперты уже выдвигают различные предположения о том, что депутаты могут принять ряд каких-то очень важных решений. Однако никакой конкретной информации по повестке не сообщается.

"В Госдуме введён "режим тишины" по материалам на внеочередную сессию 15 июля. Кто сдаст инфу — на выход", — заметил политолог Марат Баширов.

Аналитик пояснил, что особенность работы парламента состоит в том, что нельзя 15-го числа просто выйти на трибуну и заявить коллегам: документ не покажу, запускаю голосование, нажмите кнопочку "за".

Перед этим всегда следует работа аппарата по размещению проектов, тиражированию и так далее. Вот в эту секретность и уперлись пока, заключил политолог.