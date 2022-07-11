Камчатскому министру объявили строгий выговор за пост про "нищебродов-туристов"

Глава Камчатского края Владимир Солодов объявил министру природных ресурсов и экологии региона Алексею Кумарькову строгий выговор. Ранее политик написал пост, в котором раскритиковал туристов, которые экономят на путешествиях.

Кумарьков написал пост в соцсетях и назвал бюджетных туристов "саранчой нищебродствующих пакетников", что очень разозлило россиян.

"Принято решение об объявлении строгого выговора министру природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексею Анатольевичу Кумарькову. Хочу подчеркнуть — за некорректное обращение к гражданам в социальных сетях публичной коммуникации", — заявил губернатор Солодов. — И я хочу, чтобы это дисциплинарное взыскание воспринималось как последнее предупреждение".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление министра в Сети. По мнению политика, Камчатскому краю не нужны туристы, которые не могут потратить много денег в путешествии. По мнению Кумарькова, они не помогут экономике региона и только окончательно угробят природу.